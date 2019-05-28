Тренер сборной Литвы объяснил главную проблему команды, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас объяснил главную проблему команды.

"Конечно, больше всего у нас болит голова из-за слабости центра обороны. Линас Климавичюс никак не закрепится в составе бухарестского Динамо. Маркас Палионис демонстрирует большое желание показать себя, но также не играет в своей клубе (Ян Регенсбург – прим.).

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Эдвинас Гирдвайнис не участвовал в первом матче, сейчас здоров и хочет играть. Однако сейчас он временно остался без клуба. Зато последний матч Витаутаса Андрюшкявичюса показал, что он прогрессирует, и я ожидаю, что именно он сыграет ключевую роль в центре обороны", – цитирует Урбонаса Команда 1.

Сборная Литвы является соперником Украины в отборочном цикле Евро-2020. Очные встречи состоятся 7 сентября и 11 октября.

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