Тренер Олімпіка Климовський: Усі радіють, хлопці півроку чекали на перемогу

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом-Київ.

"13 турів не було емоцій, хлопці півроку чекали на перемогу. Всі у захваті, всі радіють. Хлопці, тренери працювали для цієї перемоги. Моя роль була в тому, щоб направити команду, щось підказати. Більше задіяти фланги. Те, що ми попросили, це хлопці і зробили. Забігання, флангові атаки, агресивність.

Олімпік перемогою над Арсеналом-Київ перервав серію невдач

Моє завдання в команді – психологічно відновити гравців, щоб вони відчули більш рідне ставлення. Моє завдання – вийти з командою з нижньої частини таблиці, залишитися в УПЛ без перехідних матчів. Далі буде вирішувати президент.

Перша перемога Олімпіка з жовтня минулого року у відеоогляді матчу проти Арсенала-Київ – 2:0

Перед дебютом хвилювався дуже сильно. Тренер воротарів Савченко сказав: "Не переживай, ти зробив все, що міг. Тепер вони грають". Так і вийшло", – цитує Климовського сайт телеканалів "Футбол 1/2".