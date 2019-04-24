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Тренер Олімпіка Климовський: Усі радіють, хлопці півроку чекали на перемогу

06:30 168 Читать на русском
Тренер Олімпіка Климовський: Усі радіють, хлопці півроку чекали на перемогу
Ігор Климовський / Олімпік

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом-Київ.

37’ Олексій Гай
44’ Максим Дегтярьов
 
37’ Олексій Гай
44’ Максим Дегтярьов

"13 турів не було емоцій, хлопці півроку чекали на перемогу. Всі у захваті, всі радіють. Хлопці, тренери працювали для цієї перемоги. Моя роль була в тому, щоб направити команду, щось підказати. Більше задіяти фланги. Те, що ми попросили, це хлопці і зробили. Забігання, флангові атаки, агресивність.

Олімпік перемогою над Арсеналом-Київ перервав серію невдач

Моє завдання в команді – психологічно відновити гравців, щоб вони відчули більш рідне ставлення. Моє завдання – вийти з командою з нижньої частини таблиці, залишитися в УПЛ без перехідних матчів. Далі буде вирішувати президент.

Перша перемога Олімпіка з жовтня минулого року у відеоогляді матчу проти Арсенала-Київ – 2:0

Перед дебютом хвилювався дуже сильно. Тренер воротарів Савченко сказав: "Не переживай, ти зробив все, що міг. Тепер вони грають". Так і вийшло", – цитує Климовського сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Теги
Олімпік Олімпік Олімпік - Арсенал-Київ Ігор Климовський Ігор Климовський
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