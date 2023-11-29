"Я все ще намагаюся з цим змиритися. Почуваюся спустошеним, але водночас задоволений тим, як гравці викладалися, їхньою самовіддачею, виконанням. Нам не пощастило, наприкінці просто не вистачило удачі.

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Не думаю, що це пенальті. У випадку з повторами не береться до уваги те, наскільки швидко насправді летить м'яч. Спершу він влучив у груди. Але навіть якби в руку – це все одно не пенальті, враховуючи те, наскільки близько був гравець. Можна навести й інші аргументи.

Коли м'яч спершу влучає в груди, а потім у розташовану низько руку, це не пенальті. Я не маю права підбивати підсумки, не можу висловити свої думки інакше будуть неприємності. Думаю, рефері добре працював до цього моменту. Він відмінно справлявся", – цитує наставника "сорок" BBC.

Нагадаємо, що ПСЖ уник поразки від Ньюкасла лише завдяки скандальному пенальті на 90+8. Наразі парижани посідають другу сходинку з 7 балами, а "сороки" перебувають на третьому місці з 5 очками.

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