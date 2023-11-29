"Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время доволен тем, как игроки выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

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Не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается во внимание то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сначала он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сначала попадает в грудь, а затем в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подводить итоги, не могу высказать свои мысли иначе будут неприятности. Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся", – цитирует наставника "сорок" BBC.

Напомним, что ПСЖ избежал поражения от Ньюкасла лишь благодаря скандальному пенальти на 90+8. Сейчас парижане занимают второе место с 7 баллами, а "сороки" находятся на третьем месте с 5 очками.

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