Навколо матчу ПСЖ та Ньюкасла (1:1) в п'ятому турі Ліги чемпіонів розгорівся скандал через дії польського арбітра.

Парижани не змогли переграти на своєму полі англійський клуб (1:1). Все могло скластися ще гірше для французів, якби не пенальті, який в компенсований час призначив Шимон Марциняк.

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Рішення польського арбітра дуже суперечливе. Лівраменто дійсно грає рукою в штрафному майданчику, але м'яч відскочив від грудей, а вже потім влучив у руку. Колишній німецький арбітр Мануель Грефе припустив, що суддя не отримав правильно трактування епізоду від помічників.

"Лівраменто отримує м'яч на короткій відстані від грудей. Потім м'яч потрапляє в природно розташовану руку, яка щільно прилягає до тіла. Або Шимон Марциняк не побачив контакту з грудьми, або йому дали неправильну пораду – стежте за сигналом рукою – або він поступився через деякі можливі штрафи", – написав у своїх соцмережах Грефе.

Наразі парижани посідають другу сходинку з 7 балами, а "сороки" перебувають на третьому місці з 5 очками.

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