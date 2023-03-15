"Результати визначать, стане цей тиждень найкращим у сезоні чи ні. Якщо ми пройдемо Шахтар, а також здолаємо Аякс, то будемо перебувати на сьомому небі від щастя. Зараз ми абсолютно не дивимося на недільний матч. Принаймні, не більше, ніж зазвичай.

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Цього тижня я був у магазині електроніки, і хтось крикнув на мою адресу: "Удачі в неділю!" Я відповів: "Ви хотіли сказати, в четвер?" І цей хлопець відреагував зі здивуванням: "А, ну так". Це була всього лише одна людина, але я думаю, вона могла стати відображенням настрою всього Роттердама. Реальність дещо відрізняється: спочатку нам потрібно пройти Шахтар, і тільки потім ми будемо думати про Аякс.

Шахтар – суперник, з яким потрібно рахуватися. До його складу повернеться низка гравців, які не могли зіграти в першому матчі. Їхнє повернення підвищить рівень команди. Ми виглядали дуже сильно в першому матчі у Варшаві, але так і не змогли перемогти. Для проходу Шахтаря нам потрібно буде знову продемонструвати високий рівень", – цитує Слота fr12.nl, посилаючись на Algemeen Dagblad.

Матч Фейєнорд – Шахтар відбудеться в четвер, 16 березня. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

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