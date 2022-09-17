"У моменті з голом у ворота Селтіка варто відзначити філігранний пас Георгія Судакова. Він віддав передачу вчасно, не затягнув. Пас пішов у зону, а вже там усе зробив Мудрик. Його швидкість ми знаємо. Вже у штрафному майданчику він точно пробив повз Харта – 1:1.

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Хто був найкращим гравцем Шахтаря у цій зустрічі? Мудрик. В атаці Михайло грає добре, залишилось підтягнути гру в обороні", – сказав Шершун у коментарі Sportarena.

До слова, окрім гола Мудрик у матчі з Селтіком відзначився ще одним досягненням – розвинута ним швидкість в одному з епізодів (34,9 км/год) стала рекордною в історії Шахтаря.

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