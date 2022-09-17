"Треба підтягнути": екс-захисник збірної України назвав єдиний мінус Мудрика
Колишній оборонець "синьо-жовтих" Богдан Шершун висловився щодо гри зірки Шахтаря Михайла Мудрика у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка (1:1).
"У моменті з голом у ворота Селтіка варто відзначити філігранний пас Георгія Судакова. Він віддав передачу вчасно, не затягнув. Пас пішов у зону, а вже там усе зробив Мудрик. Його швидкість ми знаємо. Вже у штрафному майданчику він точно пробив повз Харта – 1:1.
Мілан планує підписати Мудрика – гра українця у Лізі чемпіонів змусила "россонері" повернутись до його кандидатури
Хто був найкращим гравцем Шахтаря у цій зустрічі? Мудрик. В атаці Михайло грає добре, залишилось підтягнути гру в обороні", – сказав Шершун у коментарі Sportarena.
До слова, окрім гола Мудрик у матчі з Селтіком відзначився ще одним досягненням – розвинута ним швидкість в одному з епізодів (34,9 км/год) стала рекордною в історії Шахтаря.
Шахтар – Селтік: Мудрик і 3 неочевидні герої творять нове диво – феноменального кривдника України зупинили у матчі ЛЧ