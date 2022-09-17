"В моменте с голом в ворота Селтика стоит отметить филигранный пас Георгия Судакова. Он отдал передачу вовремя, не затянул. Пас пошел в зону, а уже там все сделал Мудрик. Его скорость мы знаем. Уже в штрафной он точно пробил мимо Харта – 1:1.

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Кто был лучшим игроком Шахтера в этой встрече? Мудрик. В атаке Михаил играет хорошо, осталось подтянуть игру в обороне", – сказал Шершун в комментарии Sportarena.

К слову, кроме гола Мудрик в матче с Селтиком отметился еще одним достижением – развинутая им скорость в одном из эпизодов (34,9 км/ч) стала рекордной в истории Шахтера.

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