У матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар розписав бойову нічию з Селтіком (1:1) – голом в середині першого тайму відзначився Михайло Мудрик. Однак, окрім результативної дії, 21-річний вінгер встановив унікальне досягнення.

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За повідомленням прес-служби "помаранчево-чорних", проти шотландської команди він розвинув швидкість до 34,9 км/год, що є абсолютним рекордом донецького клубу. Варто зазначити, що фіксувати вищезгадані показники "гірники" розпочали лише чотири роки тому.

Нагадаємо, до трійки найшвидших футболістів планети входять Адама Траоре (Вулверхемптон, 36,21 км/год), Ашраф Хакімі (ПСЖ, 36,48 км/год) та Альфонсо Девіс (Баварія, 36,51 км/год).

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