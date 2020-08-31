Список суперників Динамо сформувався ще 5 днів тому. На наступний день після перемоги киян у Суперкубку АЗ дивом проліз через бар'єр чеської Вікторії, ПАОК всупереч контролю опонента бив Бешикташ, а віденський Рапід виграв скромно, але більш ніж переконливо за всіма статистичними показниками. Те, що у плей-офф не залишиться жодного варіанту, крім переможця пари Гента (Яремчуку і Безусу, якщо пройдуть, є що доводити в Києві, який покидали на хвилі критики), стало зрозуміло завдяки вильоту команди №3 кваліфікації (за рейтингом УЄФА лише динамівці і Бенфіка були вище за колишню команду Луческу), бронзового призера чемпіонату Туреччини. Адже з російським клубом (Краснодар) українців традиційно розведуть.

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Відзначаємо, наскільки сильно у плані створення гострих моментів провели всі 3 клуби свої перші матчі євросезону. Це вам не 0,96 очікуваного гола Динамо проти Шахтаря в Суперкубку із захмарною реалізацією. З іншого боку жодного смертельного суперника. Тут би уникнути травм під час паузи на матчі збірних і своїх пошкоджених лідерів на ноги поставити хоча б частково, а шанси на прохід у плей-офф є – будь-яка поразка стане синонімом повного фіаско. І фінансового (дірку в бюджеті вже оцінили на мінімум 10 млн євро), і психологічного, і тренерського. Тиск неймовірний, ставка ще більша.

Найбільше здивував АЗ. Алкмаарці майже виграли чемпіонат Нідерландів, програвши лише кабінетну війну. Впевнено пробилися в 1/16 Ліги Європи минулого сезону, а далі щось пішло не так. Виліт від австрійського ЛАСКа, жахлива для такого рівня пауза майже на півроку і дуже натужна гра проти віце-чемпіона Чехії. Навіть у товариських матчах АЗ влітав усім (5 поразок), крім Лілля (єдина перемога). Вікторію ж дотиснули лише на 90+5 хвилині завдяки пенальті. Ну, як дотиснули. Зламали суперника, перевівши майже програну дуель в овертайм.

З цієї командою українські клуби пов'язують здебільшого сумні спогади. АЗ двічі перемагав Шахтар, не пускають у чвертьфінал Кубка УЄФА, бив Дніпро, розходився миром з Металістом, накидав повну торбу Маріуполю (домашні 4:0). А ось Динамо стало єдиним, хто обіграв Алкмаар та ще й двічі. На стадії групового турніру Ліги Європи 2010/11 команда Газзаєва зазнала принизливої поразки від Шерифа з Молдови, втрачало очки з БАТЕ. Однак прихід Сьоміна все змінив – дві перемоги над АЗ у спарці, а далі тріумф з Манчестер Сіті та виліт від Браги за крок від півфіналу лише через меншу кількість виїзних голів.

Тоді феєрив Мілевський. Артем поклав нідерландцям 3 голи, ще 1 додав Хачеріді. Обидва зараз у Динамо, але Брест. А ще двоє гравців тодішньої основи нині увійшли у тренерський штаб Луческу (Вукоєвіч і Гусєв). Теперішній АЗ – суперник непростий, але робочий. Абсолютно провальний перший тайм проти Вікторії змінився ураганним стартом другого. Відразу 3 поспіль атаки, які завершувалися ударами в межах воротарського, прийшли з лівого флангу. Однак загалом проти доволі дисциплінованого в захисті суперника Алкмаар зіграв не найкращий для себе матч.

Очевидно, готують форму під вирішальні матчі Ліги чемпіонів. Пропустили після рідкісного моменту, а зрівняли лише завдяки навісу на удачу. Ніби й награли на перемогу (без пенальті 3,24 на 0,68 xG), але можна говорити про певний відскок. Водночас недооцінка такого суперника смерті подібна. АЗ дуже мало дозволяє навіть у своїй доволі атакувальній лізі, тому реалізація із Суперкубка може стати в пригоді. А якщо ні, то є ризик повторити казус Пльзеня – чехи на 111-й не реалізували блискучий момент, після чого пропустили третій.

Dynamo στην Τούμπα για να έχουμε στον επόμενο γύρο εύκολη κλήρωση — kostasnotkolsas (@knk744) August 30, 2020

ПАОК виглядає не менш бридким суперником. Клуб скандального російського власника Саввіді. Дискваліфікований бізнесмен, який погрожує пістолетом суддям і функціонерам, коли йому щось не подобається в грецькому футболі. Вболівальники команди із міста Салоніки вже, до слова, ніби навіть змирилися з тим, що їм випаде чергова поїздка в Україну. "Динамо на Тумбі чекає легкий жереб", – пишуть у відповідь на пост клубного Твіттера, мовляв, їм завжди випадає найтоповіший із сіяних суперників. Другим за популярністю варіантом, кого вони бачать на шляху ПАОКа після жеребкування, називають бельгійський Гент, але тут уже віри в успіх відчутно більше. Третій "фаворит" – Бенфіка.

З нашими командами ПАОК перетинається часто. Без шансів програвав Металісту (через кабінетні війни пройшов далі) та Динамо в ЛЧ/КЄЧ, поступався Шахтарю. А ось Олімпік, Металург Донецьк і Карпати вилітали вже самі. Зараз вони досить сильні. За 30 хвилин тричі розірвали Бешикташ у швидких контрах. Туркам не дуже допоміг колишній захисник київського Динамо Домагой Віда, а гольового пасу іншого екс-динамівця Ленса виявилося замало. І це ще ПАОК пенальті не реалізував!

Різка команда, яка норовитиме віддати м'яч (лише 32% контролю в 2 кваліфай-раунді ЛЧ), аби розривати на контрах, зокрема, і завдяки націленим дальнім передачам (3,1 проти 1,56 за очікуваними голами проти Бешикташа). Турки пресингували із захмарними цифрами, але цим тільки вручили "Двоголовим орлам Півночі" ключі від своїх воріт. Кожен 5-й пас суперника був дальнім, та скільки ж гостроти прийшло у такий простенький спосіб! Динамо в попередні роки дуже страждало від подібних статистично слабких команд.

Мірча Луческу намагається це виправити, але чи достатньо буде часу і кадрів, з яких уже можна скласти цілу команду травмованих? Можливо, буде тут певна інформаційна перевага, адже завжди можна зателефонувати синові Развану, який відпрацював з греками 2 доволі успішні сезони з 2017 по 2019 роки. Проти Бешикташа ПАОК видав таку собі покращену роль Динамо суперкубкового розливу. Ще більш вбивча ефективність (влучали вдвічі частіше за турків, хоча поступилися в загальній кількості ударів) та агресивніші дії попереду. Дзеркало може бути і в тому, що Салоніки дуже вразливо почуваються в позиційних атаках з відчутною перевагою у володінні м'ячем.

Рапід видається найбажанішим суперником. Динамо вже вилітало від "зелено-білих" у кваліфікації ЛЧ, потім брало 4 очки у групі ЛЄ, наразі мінімально поступаючись віденцям за кількістю перемог. Натомість 34 роки тому кияни били цю австрійську команду в рамках чвертьфіналу тріумфального Кубка Кубків. Хорватам у попередньому раунді віденці нічого не дозволили створити (0,10 xG), а самі напрацювали на майже 3 очікувані голи, хоча половина з них припала на єдину результативну атаку з двома добиваннями.

Показали як володіння на рівні Шахтаря, так і відхід у засідки а-ля Динамо. Цікаво, що Рапід програв відбір і боротьбу. Найбільшу загрозу таїли атаки через центр. Як і ПАОК, нерідко грає у 3 захисники. Напередодні розбомбила в Кубку представника 3-го дивізіону (5:0), продовживши тенденцію суперрезультативних перемог цього літа (у серпневих спарингах забивали в середньому 3,8 гола за матч). Ніби найлегший варіант, але з дуже крутим снайпером Фунтасом і потенційними іншими сюрпризами.

Ще одна команда, яка слабше виглядає з великим контролем і в позиційних атаках. Водночас австрійські ЗМІ дещо легковажно сприймають Динамо: "Молода команда, де в основі виходять 9 українців і немає великих зірок (більше виділяються перспективні українці Циганков і Миколенко), з постарілою легендою на тренерській лаві". Віддайте їм м'яч, і хай мучаться? Така проста тактика не працює хіба що з АЗ та Гентом, і то є варіанти.

Алкмаар наразі не зовсім той, що був у попередньому сезоні, а бельгійці ледь вимучили першу перемогу в чемпіонаті, не досягнувши особливого прогресу після недавніх натужних дуелей з Олександрією в ЛЄ. Хоча з новим досвідченим румунським наставником Болоні ситуація в команді Яремчука і компанії може швидко змінитися.