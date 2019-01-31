Товариські матчі: Чорноморець здобув першу перемогу у новому році, Олімпік переграв Приштину

Іспанія — 19:20 219
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Мадридські примари: 10 футболістів, які переходили в Атлетіко, а потім загадково зникали
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Трансферне вікно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)Світ — 18:20 5308
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Шахтар розгромив Лех – Соломон забив дебютний голУкраїна — 18:02 1140
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"Безус Христос": Роман дебютував у старті, вивів Гент у фінал Кубка і порвав бельгійські ЗМІ, а допоміг українецьЗбірна України — 16:50 3576
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Карраскаль у Рівер Плейт: чому Карпати запізнилися із цим переходом на піврокуСергій Тищенко — 13:00 2520
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