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Товариські матчі: Чорноморець здобув першу перемогу у новому році, Олімпік переграв Приштину

18:41 133 Читать на русском
Товариські матчі: Чорноморець здобув першу перемогу у новому році, Олімпік переграв Приштину
Олімпік переграв Приштину / ФК Олімпік

Українські клуби Чорноморець та Олімпік провели товариські матчі на зимових зборах у Туреччині.

Товариські матчі

Чорноморець – Медзь – 2:1

Голи: Мішенко, 8, гравець на перегляді, 26 – Міляковіч, 37

Олімпік – Приштина – 2:1

Голи: Шиндер, 40 (пен), Дегтярьов, 47 – гравець на перегляді, 84

Шахтар розгромив Лех – Соломон забив дебютний гол

Українські клуби Чорноморець та Олімпік зіграли чергові товариські матчі на зимових зборах у Туреччині. Команди здобули синхронні перемоги з рахунком 2:1.

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Товариські матчі Зимові збори Приштина Приштина Медзь Медзь Олімпік Олімпік Чорноморець Чорноморець
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