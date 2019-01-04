Тодібо узгодив контракт із Барселоною – Ювентус визнав поразку в боротьбі за таланта

Оборонець французької Тулузи Жан-Клер Тодібо обрав іспанську Барселону місцем продовження ігрової кар'єри. На юніора також претендували італійські гранди – Ювентус і Наполі.

"Блаугранас" узгодили деталі особистого контракту з 19-річним центрбеком, якого називають "новим Вараном". Про це повідомляє Diario Sport.

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За інформацією видання, Тодібо укладе з Барселоною угоду на 4 роки, а до складу нової команди приєднається влітку. Саме тоді завершує дію чинний із Тулузою контракт уродженця Французької Гвіани. Планується, що він проведе літню підготовку разом із першою командою Барси.

Трансфер Жана-Клера Тодібо – ініціатива технічного секретаря каталонців Еріка Абідаля. У боротьбі за захисника Барселона випередила італійські Ювентус і Наполі, які вже змирилися з неможливістю підписати француза. У сезоні 2018/19 Тодібо в Лізі 1 провів 10 матчів, у яких забив 1 м'яч.

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