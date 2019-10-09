Тер Штеген зробив неочікувану заяву щодо Нойєра у розпал боротьби за місце у збірній Німеччини

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген вирішив пом'якшити свою позицію щодо боротьби за місце в основі збірної Німеччини. Раніше він не шкодував різких слів на адресу свого головного конкурента – Мануеля Нойєра.

"Ми з Нойєром професійно ставимося до цієї ситуації. Як я вже говорив, всі хочуть грати в збірній, і всі докладають для цього максимальних зусиль.

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Але все це в будь-якому випадку питання професіоналізму. Безумовно, це також означає, що ти повинен добре ставитися до інших. У нас хороші взаємини.

Ми будемо підтримувати один одного незалежно від того, як все складеться. Я спокійний, як і Мануель. Говорити про щось гучне між нами зараз не можна", – цитує тер Штегена Goal.

Раніше головний тренер німців Йоахім Льов заявив, що у найближчих матчах поділить ігровий час між своїми зірковими голкіперами.

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