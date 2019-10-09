Тер Штеген сделал неожиданное заявление о Нойере в разгар борьбы за место в сборной Германии

Голкипер Барселоны Тер Штеген решил смягчить свою позицию относительно борьбы за место в основе сборной Германии. Ранее он не жалел резких слов в адрес своего главного конкурента – Мануэля Нойера.

"Мы с Нойером профессионально относимся к этой ситуации. Как я уже говорил, все хотят играть в сборной, и все прилагают для этого максимум усилий.

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Но все это в любом случае вопрос профессионализма. Безусловно, это также означает, что ты должен хорошо относиться к другим. У нас хорошие отношения.

Мы будем поддерживать друг друга независимо от того, как все сложится. Я спокоен, как и Мануэль. Говорить о чем-то громком между нами сейчас нельзя", – цитирует тер Штегена Goal.

Ранее главный тренер немцев Йоахим Лев заявил, что в ближайших матчах разделит игровое время между своими звездными голкиперами.

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