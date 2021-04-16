Поляк поскаржився у Трудовий суд в Брюсселі на "пурпурово-білих". Причиною позову є недоплата 600 тисяч євро, повідомляє Sport.Pl.

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Лукаш Теодорчик вважає, що саме таку суму йому заборгував Андерлехт у якості зарплати, бонусів та відрахувань у пенсійний фонд. Бельгійці ж відмовились добровільно виплачувати ці гроші. Рішення у справі щодо заборгованості перед 29-річним форвардом має бути ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, за Динамо Теодорчик виступав у 2014-2017 роках, після чого перебрався в Андерлехт, де не зміг стати основним гравцем. У 2018-му Лукаша викупив Удінезе, а поточний сезон нападник проводить у бельгійському Шарлеруа в оренді. В його активі 16 неповних матчів та лише 1 гол.

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