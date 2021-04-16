Поляк пожаловался в Трудовой суд в Брюсселе на "пурпурно-белых". Причиной иска является недоплата 600 тысяч евро, сообщает Sport.Pl.

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Лукаш Теодорчик считает, что именно такую ​​сумму ему должен Андерлехт в качестве зарплаты, бонусов и отчислений в пенсионный фонд. Бельгийцы же отказались добровольно выплачивать эти деньги. Решение по делу о задолженности перед 29-летним форвардом должно быть принято в ближайшее время.

Напомним, за Динамо Теодорчик выступал в 2014-2017 годах, после чего перебрался в Андерлехт, где не смог стать основным игроком. В 2018-м Лукаша выкупил Удинезе, а текущий сезон нападающий проводит в бельгийском Шарлеруа в аренде. В его активе 16 неполных матчей и лишь 1 гол.

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