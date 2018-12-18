Тайсон підірвав мережу грою на барабані – бразилець талановитий не лише у футболі

-
Гол Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка БельгіїБельгія — 23:42 111
-
Динамо запропонували 20 млн євро за ЦиганковаУкраїна — 23:02 1822
-
Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛСергій Тищенко — 22:35 766
-
Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимкуІспанія — 21:45 420
-
Аль-Айн у серії пенальті переміг Рівер Плейт, ставши першим фіналістом Клубного чемпіонату світуСвіт — 21:18 444