Тайсон підірвав мережу грою на барабані – бразилець талановитий не лише у футболі

Бразильський хавбек Шахтаря Тайсон активно проводить відпустку та не соромиться цим поділитись у мережі.

На час зимової перерви капітан Шахтаря вирушив на батьківщину, де відривається на повну.

Тайсон красиво відзначився у воротах легенди Мілана Діди під час благодійного поєдинку в Бразилії

Тайсон опублікував в мережі відео, на якому хавбек вправно поводиться з барабаном та вибиває запальні південноамериканські ритми.

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату України Тайсон провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та 8-ма асистами.