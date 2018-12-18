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Тайсон підірвав мережу грою на барабані – бразилець талановитий не лише у футболі

19 грудня 08:00 1 Читать на русском
Тайсон підірвав мережу грою на барабані – бразилець талановитий не лише у футболі
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Бразильський хавбек Шахтаря Тайсон активно проводить відпустку та не соромиться цим поділитись у мережі.

На час зимової перерви капітан Шахтаря вирушив на батьківщину, де відривається на повну.

Тайсон красиво відзначився у воротах легенди Мілана Діди під час благодійного поєдинку в Бразилії

Тайсон опублікував в мережі відео, на якому хавбек вправно поводиться з барабаном та вибиває запальні південноамериканські ритми.

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату України Тайсон провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та 8-ма асистами.

Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон
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