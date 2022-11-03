Таким Мессі ви ще не бачили: аргентинця засікли п'янючим серед одноклубників – ретро дня
Навіть найбільші зірки інколи можуть дозволити собі хильнути зайвого. Ліонель Мессі – не виняток.
У сезоні 2008/09 Барселона під керівництвом Хосепа Гвардіоли оформила требл, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.
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Святкування у Каталонії було настільки гучним та масштабним, що навіть Ліонель Мессі перебрав з алкоголем. Тепер відео з верхівки автобуса, де зіркового аргентинця підтримують одноклубники, завірусилось у соцмережах з новою силою.
Цього сезону Лео матиме мінімум ще одну причину для радості – фантастична результативність. 35-річний форвард забив 12 м'ячів та віддав 14 асистів у 18 матчах.
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