Навіть найбільші зірки інколи можуть дозволити собі хильнути зайвого. Ліонель Мессі – не виняток.

У сезоні 2008/09 Барселона під керівництвом Хосепа Гвардіоли оформила требл, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

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Святкування у Каталонії було настільки гучним та масштабним, що навіть Ліонель Мессі перебрав з алкоголем. Тепер відео з верхівки автобуса, де зіркового аргентинця підтримують одноклубники, завірусилось у соцмережах з новою силою.

Drunk Leo Messi - 2009 year ? pic.twitter.com/Aa8zSQgRXb — Barcelona Out Of Context (@BarcaOOC) November 3, 2022

Цього сезону Лео матиме мінімум ще одну причину для радості – фантастична результативність. 35-річний форвард забив 12 м'ячів та віддав 14 асистів у 18 матчах.

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