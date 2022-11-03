Таким Месси вы еще не видели: аргентинца засекли пьяным среди одноклубников – ретро дня
Даже самые большие звезды иногда могут позволить себе выпить лишнего. Лионель Месси – не исключение.
В сезоне 2008/09 Барселона под руководством Хосепа Гвардиолы оформила требл, выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.
Заплачет каждый аргентинец: Netflix показал Месси в необычной роли перед матчем всей жизни
Празднование в Каталонии было настолько громким и масштабным, что даже Лионель Месси не угадал с алкоголем. Теперь видео с верхушки автобуса, где звездного аргентинца поддерживают одноклубники, завирусилось в соцсетях с новой силой.
В этом сезоне у Лео будет минимум еще одна причина для радости – фантастическая результативность. 35-летний форвард забил 12 мячей и отдал 14 ассистов в 18 матчах.
"Я бросил пить и заниматься сексом – самые плохие 20 минут моей жизни": правила жизни бомбардира-ловеласа Джорджа Беста