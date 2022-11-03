Даже самые большие звезды иногда могут позволить себе выпить лишнего. Лионель Месси – не исключение.

В сезоне 2008/09 Барселона под руководством Хосепа Гвардиолы оформила требл, выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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Празднование в Каталонии было настолько громким и масштабным, что даже Лионель Месси не угадал с алкоголем. Теперь видео с верхушки автобуса, где звездного аргентинца поддерживают одноклубники, завирусилось в соцсетях с новой силой.

Пьяный Лео Месси - 2009 год ? pic.twitter.com/Aa8zSQgRXb — Барселона вне контекста (@BarcaOOC) 3 ноября 2022 г.

В этом сезоне у Лео будет минимум еще одна причина для радости – фантастическая результативность. 35-летний форвард забил 12 мячей и отдал 14 ассистов в 18 матчах.