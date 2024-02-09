ФІФА випустила роз'яснення щодо інформації про впровадження у футболі синьої картки, покликаної вилучати гравців на 10 хвилин за певні порушення правил. За словами організації, це нововведення не має торкнутися елітного футболу.

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"Повідомлення про так звані "сині картки" на елітному рівні футболу невірні та передчасні. Будь-яке таке тестування, якщо воно буде реалізовано, має бути обмежене нижчими дивізіонами. ФІФА має намір наполягати на цій позиції, коли цей пункт порядку денного обговорюватимуть на Генеральній асамблеї IFAB 2 березня", – йдеться в офіційній заяві організації.

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