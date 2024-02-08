Колишній півзахисник Арсенала і Реала Месут Озіл своєрідно сприйняв новину про впровадження у футболі синьої картки.

У четвер, 8 лютого IFAB як експеримент затвердила впровадження у футболі синьої картки, яка тимчасово вилучатиме гравців з поля – на 10 хвилин. Подібний метод покарання буде застосовуватися до тактичних фолів і неналежного спілкування з представниками бригади арбітрів.

У футболі впровадять синю картку – гравець буде вилучатися на 10 хвилин

"Виходить, Атлетіко тепер гратиме тільки з шістьма гравцями?", – підколов Озіл вічного ворога Реала. Месут натякнув на те, що гравці "матрацників" дуже наполегливі у своїх протестах на адресу суддів.

Протягом усієї кар'єри Месута Атлетіко був однією з найулюбленіших його жертв. У 10 матчах проти "кольчонерос" Озіл забив 4 м'ячі та оформив 2 гольові передачі. Лише в матчах із Баварією та Ньюкаслом німець набирав більш високі індивідуальні показники.

Нагадаємо, що німецький півзахисник завершив кар'єру в березні 2023 року.

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