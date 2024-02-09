ФИФА выпустила разъяснение по поводу информации о внедрении в футболе синей карточки, призванной удалять игроков на 10 минут за определённые нарушения правил. По словам организации, это нововведение не должно затронуть элитный футбол.

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"Сообщения о так называемых "синих карточках" на элитном уровне футбола неверны и преждевременны. Любое такое тестирование, если оно будет реализовано, должно быть ограничено низшими дивизионами. ФИФА намерена настаивать на этой позиции, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на Генеральной ассамблее IFAB 2 марта", – говорится в официальном заявлении организации.

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