Завершился первый тур группового этапа еврокубков сезона 2020/21. "Футбол 24" разбирает ситуацию в рейтинге ассоциаций УЕФА, в котором Украина пока удерживается на 11-м месте.

В первом туре Лиги чемпионов и Лиги Европы только донецкий Шахтер сумел добыть очки для Украины. Сенсационная выездная победа "горняков" над мадридским Реалом принесла в копилку нашей ассоциации еще 2 очка, то есть 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА. Динамо и Заря, проиграв Ювентусу и Лестеру соответственно, очков не снискали.

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Всего в текущем сезоне наши клубы суммарно набрали 3,200 балла – лучше, чем у Австрии, но значительно хуже Шотландии.

Таким образом, Украина осталась на 11-й позиции рейтинга ассоциаций УЕФА, продолжая борьбу за 10 место с Австрией, Турцией и Шотландией. Сейчас ситуация не очень хорошая – мало того, что австрийцы опережают нас на 2,325 балла, так еще и имеют на одну команду больше – 4 против 3-х у Украины. Правда, следующим летом у Австрии отпадет серьезный задел сезона 2016/17 – 7,375 (у Украины – 5,500).

Шотландия, которая отстает от нас на жалкие 0,125 балла, сохранила две команды в Европе и потеряет летом 4,375 балла. Данию пока что можно не слишком бояться – лишь одна команда в еврокубках и будущая серьезная потеря в виде 8,500 балла. Как и Турцию, у которой осталось 2 клуба и потеря целых 9,700.

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Напомним, 10 место в таблице коэффициентов УЕФА дает право на гарантированную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как 11 позиция сохраняет путевку в основной раунд ЛЧ только при определенных обстоятельствах. Если по итогам еврокубкового сезона Украина останется 11-й, то в кампании 2021/22 будет представлена ​​5-ю командами, одна из которых – во втором раунде квалификации ЛЧ, еще одна – в раунде плей-офф (сейчас – в третьем раунде и групповом турнире соответственно).

Лидерство в таблице коэффициентов УЕФА продолжает удерживать Испания. Далее с незначительным отставанием идет Англия, а замыкает топ-3 Италия. Только эти 3 страны не потеряли ни одного представителя в еврокубках.

Как известно, в начале еврокубкового сезона 2020/21 Украина была представлена ​​5-ю клубами, однако Колос и Десна не сумели преодолеть квалификацию Лиги Европы.

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