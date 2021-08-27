Звітний єврокубковий тиждень можна вважати вдалим для України. Шахтар драматично пройшов Монако та приніс країні додаткові пункти: 0,5 за нічию та 4 бонусні за вихід в груповий етап. Розділивши доробок "гірників" на 5 представників України, отримуємо 0,9 бала в рейтинг асоціацій УЄФА. Зоря, на жаль, повторно програла Рапіду та не поповнила нашу скарбничку.

Україна залишається на 11 сходинці рейтингу. Завдяки успіху Шахтаря ми трішки відірвалися від переслідувачів – Сербія та Бельгія заробили менше очок в останні дні. Ба більше, Україні вдалося наблизитися до топ-10 рейтингу. Росія не набрала жодного очка (її команди не грали), впала на 10 місце і дала змогу Україні скоротити відставання до 0,482 бала.

Хороші новини: далі в Росії згорає успішний сезон-2017/18 (12,6 бала). А тому в нас гарні шанси піднятися на 10 місце та повернути собі пряму путівку в Лігу чемпіонів з сезону-2023/24. Однак потрібно враховувати, що і в України відпаде солідний доробок (8 балів) за сезон 17/18.

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Повертаємося до поточної таблиці коефіцієнтів. Перед нами в зоні досяжності Австрія, Шотландія та Нідерланди. Останні дві асоціації набрали менше за нас, тому Україна скоротила відставання від них, а от Австрія відірвалася. Всі 4 австрійські команди на тижні перемогли, а Зальцбург ще й отримав бонус за групу ЛЧ. Як наслідок – плюс 1,6 бала в таблицю.

За підсумками цього єврокубкового тижня визначився повний склад учасників групових етапів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Ігри на виліт закінчилися, тепер до кінця осені представництво країн у єврокубках не зміниться.

Україна зберегла 3 команди на осінь. Росія – також. Шотландія залишилася лише з двома представниками. Австрія та Бельгія протягнули в групові етапи по 4 команди, а Нідерланди, не втративши жодного повпреда, – всі 5.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну