У 120-хвилинній битві на ОСК Металіст донецький Шахтар розписав бойову нічию з Монако, прорвавшись у груповий етап ЛЧ за підсумком двох матчів.

У Шахтар перед виїзним матчем проти Монако не вірила жодна букмекерська контора, але "гірники" зуміли привезти з "Луї ІІ" мінімальну перемогу з блискучим голом Педрінью. Щоправда, більшу частину зустрічі домінували монегаски, які не відкрили рахунок тільки через кураж Трубіна, тож перед матчем-відповіддю букмекери знову ставили на команду Ніко Ковача. Не в останню чергу на їхні оцінки вплинули травми головних героїв першого поєдинку.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів

Педрінью так і не потрапив у заявку, а Трубіна у воротах замінив Пятов. Інших перестановок у складі італійський наставник не зробив. Його хорватський візаві також обмежився косметичними змінами, поставивши у ворота Нюбеля замість Маєцкі – таким чином, у Харкові в основі вийшли голкіпери, яких розкритикували за останній матч у чемпіонаті.

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В перші 10 хвилин обидві команди вели розвідку. Шахтар намагався тримати м'яч під контролем і володіти ініціативою, а Монако одразу запропонувало велику кількість єдиноборств та інтенсивний пресинг. Досить швидко колективи обмінялися ударами зі стандартів – Бадьяшиль головою замикав подачу з кутового (неточно), а Майкон зі штрафного метрів з 23-х влучив у стінку. В цілому, ігровою перевагою в цей період ніхто не володів.

Втім, у середині першого тайму вже стало помітно, що Шахтарю важко виходити з-під тиску суперника. Гості накривали "гірників" на прийомі, створювали чисельну більшість і легко відбирали м'ячі, після чого виходили у перспективні позиційні атаки. Одну з них Бадьяшиль завершив дальнім пострілом, а на 15-й та 16-й пішли удари з околиць карного майданчика – повз ворота пробили Кайо та Сідібе.

Донеччани намагалися виходити з-під пресингу через зміщення Траоре в глибину, але саме з нього на 18-й хвилині Монако й відкрив рахунок. Лассіна втратив м'яч у центрі поля, а підопічні Ніко Ковача розкатали швидкий контрвипад з вриванням Фолланда на лівий край штрафного – Кевін потужно пробив, Пятов парирував у центр, а Бен-Єддер тут же зіграв на добиванні. 0:1! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Монако не поспішав йти добивати Шахтар, не створивши нічого цікавого в наступні 20 хвилин, однак донеччани в цей період виглядали просто катастрофічно. М'яч не тримався в їхніх ногах, кожні 2-3 передачі завершувались втратами, всі єдиноборства програвались, а вийти з-під агресивного пресингу гостей не вдавалося. Враження було таким, ніби "гірники" грають у меншості, хоча у них було дві перспективних контратаки. Одна завершилась падінням Алана Патріка на лінії штрафного, однак Ентоні Тейлор не свиснув фол.

На 38-й хвилині вболівальники Шахтаря згадали про стару проблему на стандартах: Головін виконав подачу з правого флангу, а Бадьяашиль у повній самотності замкнув її потужним ударом з лівої метрів з 14-ти – стійка врятувала господарів! Втім, вже за хвилину м'яч довелося виймати із сітки наших воріт. Кайо отримав закидання з глибини й прострілив з лівого флангу на дальню стійку, а Бен-Єддер за повної свободи замкнув з лінії воротарського у порожній кут – 0:2. Монако вирвався вперед за сумою двох матчів!

Перед свистком на перерву протистояння взагалі могло завершитись внаслідок невдалої скидки Вітао на Пятова. Бен-Єддер підхопив м'яч і вийшов віч-на-віч з Андрієм, перекинувши його, однак сфера пролетіла повз площину воріт. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги Монако, хоча всього один гол донеччан зрівняв би загальний рахунок.

У роздягальні Роберто Де Дзербі зняв з гри Матвієнка, випустивши Ісмаїлі. Цей хід зумів вирівняти хід гри – у донеччан почала працювати контргра, яка приносила стандарти й змушувала суперника відтягуватись назад. В перші 10 хвилин другого тайму Шахтар виглядав активніше, а на 58-й господарі ледь не відкрили рахунок внаслідок подачі з кутового. Марлон замкнув її, але м'яч пролетів над поперечкою.

Втім, активність "гірників" розкривала команду, а проблеми з єдиноборствами нікуди не поділись. Як наслідок, в середині другого тайму гра стала відкритою, причому лише монегаски створювали моменти. Одразу після удару Марлона гості відповіли контратакою з гострим пострілом Фолланда повз ближній кут, а на 65-й Бен-Єддер вийшов сам на сам з Пятовим – і не пробив його. Ще за три хвилини Фолланд отримав закидання на лівий край штрафного, завдавши удару з близької відстані, але в останню мить його накрив Марлон. Шахтар же в цей період мав лише кілька контрвипадів без завершення та постріл Патріка зі стандарту над воротами.

Роберто Де Дзербі відреагував на посилення футболу Монако, випустивши Марлоса замість Тете на 70-й хвилині. Гра ще сильніше прискорилась, а вже на 74-й рішення італійця принесло успіх! Траоре на лівому фланзі отримав м'яч і перевів його на лінію карного майданчика, Патрік одразу перевів його на правий край, а Марлос у дотик вистрілив під ближню стійку – 1:2! Шахтар зрівняв рахунок за сумою двох матчів!

Ніко Ковач одразу відповів подвійною заміною, випустивши Діопа та Ісідора замість Головіна й Бен-Єддера. "Гірники" ж через кілька хвилин відповіли виходом Мудрика. Матч зберіг свій відкритий характер з атаками в обидві сторони – втім, донеччанам бракувало якості в завершенні. Вони могли забивати на 83-й внаслідок відкривання Мудрика на лівому куті штрафного, але замість удару Михайло пішов у необачний розіграш, втративши м'яч.

У Монако моменти були набагато гострішими. Все почалося з дальнього й дуже неприємного пострілу Діопа на 81-й (Пятов парирував), а на 88-й гості вискочили у контратаку 2-в-2. Фолланд завершив його ударом в небо. На 89-й же монегаски могли заробити пенальті за падіння Ісідора, однак Ентоні Тейлор наказав грати далі.

Найбільш страшно за донеччан стало в останні 4 хвилини основного часу: на 90-й Фолланд внаслідок прострілу з правого флангу пробивав у порожні ворота метрів з трьох, але якимось дивом він влучив у Марлона – а ще за дві хвилини Кевін увірвався на лівий край і вистрілив у дальній кут. Пятов врятував Шахтар!

Зрештою, свисток Ентоні Тейлора відправив команди в овертайми. Перший з них довгий час нічим не вражав, але перед міні-перервою Монако змусив донеччан нервувати. На 105-й хвилині Фолланд отримав передачу від Ісідора перед штрафним, після чого Ісідор потягнув за собою свіжого Кривцова – німець же із зони Сергія потужно пробив метрів з 20-ти. Вище воріт!

Перед другим екстра-таймом Роберто Де Дзербі схопив за шию Мудрика й щось йому емоційно пояснював, відштовхуючи навіть власних перекладачів. Після цього він ще й завів команду на останні 15 хвилин – і Шахтар дійсно пішов уперед. Щоправда, користі від активності було небагато. Монако впевнено відбивався. Все плавно йшло до серії пенальті.

І несподівано на 115-й хвилині сталося неймовірне. Мудрик у підкаті перехопив м'яч у центрі, після чого господарі провели контратаку. Поки центрхави розганяли епізод, Михайло виконав ривок до лівого кута штрафного й отримав передачу в ноги – в завершенні епізоду вінгер вирішив прострілити. Рішення було невдалим, адже захисники блокували передачу, однак саме цей факт і допоміг забити. М'яч рикошетом від Агіляра перелетів Нюбеля, впавши у сітку воріт. 2:2!

За сумою двох матчів "гірники" вирвались уперед. Монако намагався врятуватись, ледь не пропустивши третій гол у контратаці 2-в-2, а от моментів біля воріт Пятова гості так і не вигадали. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, рівноцінну перемозі донеччан. Шахтар виходить у груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА!

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