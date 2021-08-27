Отчетную еврокубковую неделю можно считать удачной для Украины. Шахтер драматично прошел Монако и принес стране дополнительные пункты: 0,5 за ничью и 4 бонусных за выход в групповой этап. Разделив достижения "горняков" на 5 представителей Украины, получаем 0,9 балла в рейтинг ассоциаций УЕФА. Заря, к сожалению, повторно проиграла Рапиду и не пополнила нашу копилку.

Украина остается на 11 строчке рейтинга. Благодаря успеху Шахтера мы немного оторвались от преследователей – Сербия и Бельгия заработали меньше очков в последние дни. Более того, Украине удалось приблизиться к топ-10 рейтинга. Россия не набрала ни одного очка (ее команды не играли), упала на 10 место и позволила Украине сократить отставание до 0,482 балла.

Хорошие новости: дальше у России сгорает успешный сезон-2017/18 (12,6 балла). Поэтому у нас есть шансы подняться на 10 место и вернуть себе прямую путевку в Лигу чемпионов с сезона-2023/24. Однако нужно учитывать, что и у Украины отпадет солидный задел (8 баллов) за сезон 17/18.

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Возвращаемся к текущей таблице коэффициентов. Перед нами в зоне досягаемости Австрия, Шотландия и Нидерланды. Последние две ассоциации набрали меньше нас, поэтому Украина сократила отставание от них, а вот Австрия оторвалась. Все 4 австрийские команды на неделе победили, а Зальцбург еще и получил бонус за группу ЛЧ. Как следствие – плюс 1,6 балла в таблицу.

По итогам этой еврокубковой недели определился полный состав участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Игры на вылет закончились, теперь до конца осени представительство стран в еврокубках не изменится.

Украина сохранила 3 ​​команды на осень. Россия – тоже. Шотландия осталась только с двумя представителями. Австрия и Бельгия протянули в групповые этапы по 4 команды, а Нидерланды, не потеряв ни одного полпреда – все 5.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину