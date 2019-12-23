"Та, що та Україна", – Сікан пригадав скептичні настрої перед тріумфальним чемпіонатом світу U-20

Нападник Шахтаря Данило Сікан розповів про підготовку збірної України U-20 до чемпіонату світу, на якому команда Олександра Петракова здобула несподівану перемогу.

"Якби ми були топ-збірною, як Франція чи Португалія – їх би зрозуміли, що вони їдуть на чемпіонат світу за перемогою. Але якби Україна заявила, що їде за перемогою – в інтернеті писали б: "Та, що та Україна" і щось подібне.

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Перший матч проти США – стадіон був повністю забитий, всі кричали: "Україна". Класно, аж мурашки по шкірі, хоч я і не грав. Ми там були півтора місяця, завжди трималися однією командою, підбадьорювали одне одного на тренуваннях. У кожному матчі вигризали один за одного.

У нас не було завдання виграти ЧС, все було поступово. Збиралися всі разом в одній кімнаті за день до матчу, говорили, обговорювали тренування, налаштовувалися. Кожен розумів, що ми приїхали не для того, щоб просто взяти участь і поїхати. Хотіли виграти", – розповів Сікан у інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, український форвард став одним з найкращих бомбардирів чемпіонату світу U-20 – чотири голи в 6 матчах.

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