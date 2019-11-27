Сікан увійшов у топ-5 наймолодших українців в історії Ліги чемпіонів – форвард Шахтаря перевершив Циганкова

У вчорашньому матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті український форвард Данило Сікан дебютував у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

На момент виходу на поле нападнику "гірників" було 18 років, 7 місяців і 10 днів. Таким чином він увійшов у топ-5 наймолодших українців в історії Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення Віктора Циганкова, інформує football.ua.

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Відтепер п'ятірка наймолодших представників України в ЛЧ виглядає так:

1. Дмитро Чигринський – 18 років і 1 місяць (дебютував у матчі проти Барселони у 2004-му році).

2. Андрій Шевченко – 18 років, 1 місяць і 25 днів (дебютував у матчі проти Спартака у 1994-му році).

3. Артем Кравець – 18 років, 6 місяців і 9 днів (дебютував у матчі проти Спортінга у 2007-му році).

4. Віталій Лисицький – 18 років, 6 місяців і 23 дні (дебютував у матчі проти Манчестер Юнайтед у 2000-му році).

5. Данило Сікан – 18 років, 7 місяців і 10 днів (дебютував у матчі проти Манчестер Сіті у 2019-му році).

Нагадаємо, що Шахтар зміг набрати одне очко у Манчестері. 11-го грудня команда Луїша Каштру проведе вирішальний матч групового турніру Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

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