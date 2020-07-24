Супряга може переїхати в Італію – форвардом Динамо займається агент, який влаштував трансфер Маліновського

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга, права на якого належать київському Динамо, може продовжити кар’єру в одному з італійських клубів.

Потенційним трансфером гравця молодіжної збірної України займається Стефано Антонеллі, який раніше посприяв переходу Маліновського в Аталанту. Про це повідомляє авторитетний італійський скаут Кальярі Алекс Великих у коментарі FootBoom. Щоправда жодної конкретики стосовно клубу, в який може перейти Владислав Супряга, немає.

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Додамо, що 20-річний форвард виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди – його контракт належить Динамо. В цьому сезоні нападник зіграв у 24 матчах УПЛ та відзначився 14 разів.

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