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Супряга может переехать в Италию – форвардом Динамо занимается агент, который устроил трансфер Малиновского

15:47 - Читати українською
Супряга может переехать в Италию – форвардом Динамо занимается агент, который устроил трансфер Малиновского
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

Потенциальным трансфером игрока молодежной сборной Украины занимается Стефано Антонелли, который ранее поспособствовал переходу Малиновского в Аталанту. Об этом сообщает авторитетный итальянский скаут Кальяри Алекс Великих в комментарии FootBoom. Правда никакой конкретики относительно клуба, в который может перейти Владислав Супряга, нет.

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Добавим, что 20-летний форвард выступает за СК Днепр-1 на правах аренды его контракт принадлежит Динамо. В этом сезоне нападающий сыграл в 24 матчах УПЛ и отличился 14 раз.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Алекс Великих Серия А Владислав Владислав Супряга
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