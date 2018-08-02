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Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко: матч судитиме Шимон Марциняк

18:20 369 Читать на русском
Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко: матч судитиме Шимон Марциняк
Шимон Марциняк / Фото: соцмережі

Головним арбітром матчу між мадридськими Реалом та Атлетіко за Суперкубок УЄФА призначений польський арбітр Шимон Марциняк.

Польський арбітр Шимон Марциняк призначений на матч Суперкубка УЄФА між Реалом і Атлетіко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асистентами 37-річного рефері на лініях будуть співвітчизники Павло Сокольницкі, Томаш Лісткевич. Павел Рачковські та Томаш Мусял будуть додатковими асистентами, а резервним арбітром призначений Радослав Сейка.

Матч Суперкубка УЄФА Реал – Атлетіко відбудеться 15 серпня в Талліні.

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Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
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Атлетіко
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Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Суперкубок УЄФА Шимон Марциняк Шимон Марциняк
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