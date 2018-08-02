Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко: матч судитиме Шимон Марциняк

Головним арбітром матчу між мадридськими Реалом та Атлетіко за Суперкубок УЄФА призначений польський арбітр Шимон Марциняк.

Польський арбітр Шимон Марциняк призначений на матч Суперкубка УЄФА між Реалом і Атлетіко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асистентами 37-річного рефері на лініях будуть співвітчизники Павло Сокольницкі, Томаш Лісткевич. Павел Рачковські та Томаш Мусял будуть додатковими асистентами, а резервним арбітром призначений Радослав Сейка.

Матч Суперкубка УЄФА Реал – Атлетіко відбудеться 15 серпня в Талліні.

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