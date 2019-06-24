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Сульшер покарає Лінгарда за скандальне відео з відпочинку

08:00 303 Читать на русском
Сульшер покарає Лінгарда за скандальне відео з відпочинку
Джессі Лінгард / Фото ФК МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розлютився через витівки свого підопічного Джессі Лінгарда.

Уле-Гуннар Сульшер оголосить Джессі Лінгарду сувору догану за інцидент на відпочинку, повідомляє Daily Mail.

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Нагадаємо, 26-річний хавбек МЮ опублікував відео, на якому демонструє гармидер в готельному номері, де він проживав з Маркусом Рашфордом та кількома друзями, супроводжуючи це добірною лайкою. На столах у номері можна помітити алкоголь.

Схоже, фахівець не помітив на відео провини Рашфорда, тому вирішив залишити його без покарання.

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