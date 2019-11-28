Сульшер – про поразку Манчестер Юнайтед в матчі з Астаною: Я задоволений грою команди

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від поразки в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Астани (1:2).

"Ми засмучені результатом, але початок матчу було чудовим, ми забили фантастичний гол.

Сенсаційна перемога команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

Навіть після того як Манчестер Юнайтед пропустив, ми продовжували атакувати, створювати тиск біля воріт Еріча. В цілому я задоволений виступом команди і наших молодих гравців", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді сенсаційно поступився Астані (1:2), хоча цей матч не мав особливого турнірного значення – манкуніанці забезпечили собі вихід до стадії плей-офф.

Ліга Європи: Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед, Краснодар мінімально здолав Базель