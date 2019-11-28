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Сульшер – про поразку Манчестер Юнайтед в матчі з Астаною: Я задоволений грою команди

21:37 168 Читать на русском
Сульшер – про поразку Манчестер Юнайтед в матчі з Астаною: Я задоволений грою команди
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від поразки в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Астани (1:2).

55’ Дмітрій Шомко
62’ Ді’Шон Бернард
 
Джессі Лінгард 10’
10’ Джессі Лінгард
55’ Дмітрій Шомко
62’ Ді’Шон Бернард

"Ми засмучені результатом, але початок матчу було чудовим, ми забили фантастичний гол.

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Навіть після того як Манчестер Юнайтед пропустив, ми продовжували атакувати, створювати тиск біля воріт Еріча. В цілому я задоволений виступом команди і наших молодих гравців", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді сенсаційно поступився Астані (1:2), хоча цей матч не мав особливого турнірного значення – манкуніанці забезпечили собі вихід до стадії плей-офф.

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Ліга Європи Астана - Манчестер Юнайтед Астана Астана Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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