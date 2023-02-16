Реал розбив Ельче в поєдинку 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Реал – Ельче на "Футбол 24".

Реал вже на 8 хвилині забив досить легкий гол. Асенсіо отримав м'яч поблизу штрафного, трохи просунувся вперед та точно пробив у кут. Ближче до перерви Бензема заробив пенальті – захисник рукою заблокував його удар головою. Карім легко реалізував 11-метровий.

Реал розгромив Ельче – Лунін зберіг ворота сухими, Бензема став другим бомбардиром в історії Мадрида й п'ятим у Ла Лізі

Перед перервою Родріго заробив ще один фол у штрафному суперника – Бензема не схибив з позначки. Ельче виглядав безпорадно, а Реал добив суперника на 80 хвилині, крапку поставив Модріч. Додамо, що Лунін нарешті залишив ворота в недоторканності – у трьох попередніх матчах українець неодмінно пропускав.