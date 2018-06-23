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"Суддя просив футболку в Роналду" – ФІФА відповіла на звинувачення гравця Марокко

10:25 1763 Читать на русском
"Суддя просив футболку в Роналду" – ФІФА відповіла на звинувачення гравця Марокко
Португалія – Марокко: суддя Марк Гейгер, Мехді Бенатія і Кріштіану Роналду

Новий скандальчик на ЧС-2018. Гравець збірної Марокко Нордін Амрабат спробував перекласти вину за поразку від Португалії на головного арбітра.

Більшість футболістів збірної Марокко, коментуючи виліт з Чемпіонату світу 2018, звинувачували суддю. Арбітр із США Марк Гейгер начебто навіть попросив Роналду віддати свою футболку у перерві матчу, стверджував Амрабат з посиланням на розмову з португальцем Пепе.

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"З'явилась інформація, що містер Гейгер попросив футболку в капітана збірної Португалії у перерві останнього матчу. Містер Гейгер категорично заперечує ці чутки і запевняє, що не висловлював такого прохання (самі арбітри не мають права особисто давати коментарі на ЧС-2018, – прим. "Футбол 24").

ФІФА однозначно засуджує подібні висловлювання члена марокканської команди. Суддя Гейгер провів матч у зразковий та професійний спосіб згідно з чіткими інструкціями щодо поведінки та стосунків з учасниками Чемпіонату світу в Росії", – йдеться у заяві ФІФА.

На користь американського рефері свідчить той факт, що розмови арбітрів постійно записують. Суддя не може сам відключити мікрофон. Якщо така розмова була б, її зафіксували би на аудіоплівку. Відзначимо, що 43-річним Гейгер є першим суддею зі США, який працював на матчах плей-офф Чемпіонату світу (Франція – Нігерія, 2:0, на ЧС-2014).

ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧС 2018 ФІФА Португалія - Марокко Марк Гейгер Марк Гейгер Нордін Амрабат Нордін Амрабат Португалія Португалія Марокко Марокко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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