ЧС-2018: Португалія – Марокко: "відскок" португальців, посередня форма Кріштіану та жахлива гра на стандартах

Матч другого туру групи В чемпіонату світу-2018 між збірними Португалії та Марокко завершився мінімальною перемогою португальців. Збірна Марокко втратила будь-які шанси на вихід в 1/8 фіналу.

Матч Португалія – Марокко мав важливе значення у турнірній боротьбі в групі В. У разі перемоги португальці зробили б вагому заявку на 1/8 фіналу, набравши 4 очки, в той час як марокканці втратили б будь-які шанси за вихід з групи. Розуміючи це, обидві команди провели дуже активний перший тайм.

Португалія – Марокко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Марокко почав вже з перших хвилин, тримаючи м'яч на чужій половині поля. Амрабат навіть зробив неточний навіс у штрафний, однак перша ж атака португальців призвела до голу: Бернардо Сілва після прострілу заробив кутовий, після подачі з якого Кріштіану Роналду головою переправив м'яч у ворота. 1:0 вже на четвертій хвилині – явно не той старт, на який розраховували марокканці.

Португалія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Підопічні Ерве Ренара дуже швидко прийшли в себе і створили кілька небезпечних моментів. Більшість з них виникало після вдалої гри Амрабата, Бусуффи та Беланда на флангах. Марокканці вирівняли відсоток володіння м'ячем та шість разів пробили по воротах, однак реально близькими до голу вони були на 12-й хвилині, коли Мехді Бенатья замкнув подачу з кутового ударом головою у нижній кут – Руї Патрісіу забрав м'яч. За таку розтрату шансів португальці ледь не покарали на 38-й хвилині, однак удар Гонсалу Гедеша з метру парирував голкіпер Мунір. Втім, на останніх секундах все той же Бенатья ледь не замкнув скидку з кутового у ближній кут – йому не вистачило кількох сантиметрів

Мануель да Кошта пробиває по воротах збірної Португалії після подачі зі стандарту

У другому таймі збірна Марокко виглядала набагато перспективніше. У португальців було лише два реально гострих моменти – на 48-й хвилині Фонте замкнув подачу з кутового ударом повз ворота, а через три хвилини класну комбінацію зі скидкою під удар з лінії штрафного Кріштіану Роналду завершив ударом вище воріт. Подібних моментів у марокканців було на порядок більше – що й не дивно. Втрачати африканцям вже було нічого.

На 50-60-х хвилинах Марокко було найближчим до голу. На 55-й Амрабат розхитав захисника на правому фланзі та віддав трохи назад під удар Беланда, а той з ходу пробив під поперечку – Патрісіу у фантастичному стрибку забрав м'яч! Через дві хвилини все той же мініатюрний Беланда замкнув подачу зі штрафного ударом головою в нижній кут, однак Патрісіу якимось дивом парирував удар. На 60-й ударом головою метрів з 10-ти пробивав у площину Бенатья – знову без голу. Крім того, марокканці як мінімум двічі падали у штрафному Португалії, однак арбітр пенальті не ставив.

Боротьба Мбарака Буссуфа та Гонсалу Гедеша

Португальці грали вкрай спокійно, ніби їм багато від цього матчу не потрібно. Вони намагалися ловити марокканців на контратаках, одна з яких завершилась фолом на лінії штрафного. Здавалося, Кріштіану закриє матч, однак він пробив абсолютно бездарно – в стінку. Останнє ж слово у грі залишилось за Марокко – на 90-й Зієш увірвався з флангу у штрафний, обіграв захисника та пробив з кількох метрів, однак його удар заблокували. А через три хвилини Бенатья після стандарту пробив з району 11-метрової позначки – вище воріт!

Зрештою, Португалія вистояла, здобувши мінімальну перемогу та набравши 4 очки. Марокко ж залишається з нулем, що означає завершення боротьби за вихід у плей-офф ЧС-2018.

Рахунок матчу – не по грі

За збірну Марокко дуже прикро, адже її футболісти провели дійсно прекрасний матч. Вони завдали 16 ударів по воротах, з яких 10 були проведені з меж штрафного майданчика. Чотири удари пройшли у площину воріт, що для гри скромних африканців проти чемпіонів Європи є дуже серйозним показником. Крім того, збірна Марокко більше контролювала м’яч та зробила вдвічі більше успішних обіграшів один в один – 18 (з 30) проти 9 (з 16) у Португалії.

Хакім Зієш обіграв Рафаеля Геррейро

Марокканці реально володіли ініціативою та майже не дали португальцям щось створити біля своїх воріт. Лише при подачах суперника зі стандартів "атлаські леви" були необережні – і як же прикро, що перша ж помилка у грі призвела до голу Роналду, якого більше у матчі не було помітно. Клас знову побив порядок.

Роналду не вразив, але без нього було б ще гірше

Після геніального матчу проти збірної Іспанії, коли Кріштіану Роналду відзначився хет-триком та побив кілька рекордів чемпіонату світу, лідер збірної Португалії провів дуже посередній матч. Роналду багато помилявся при комбінаційній грі – лише 71% його передач виявилися точними. Він не зробив жодного відбору або перехоплення, а головне – нікого не обіграв один в один. Крім того, з шести його ударів лише один був у площину – навіть зі штрафних Роналду не міг перекинути стінку. За оцінками статистичного порталу Whoscored, Кріштіану не увійшов навіть у топ-3 футболістів збірної Португалії, які вийшли на поле.

Кріштіану Роналду провів не найкращий матч

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Тим не менш, на рахунку Роналду – 50% точних ударів збірної у площину та 60% ударів загалом. У того ж Гедеша – один удар (точний), у Бруну Фернандеша – два (неточні), у Герреро – один (заблокований). Крім того, Роналду непогано грав позиційно та не гребував поверненням в обороні. І найголовніше – Кріштіану забив гол, який став переможним.

У португальців шалені проблеми при стандартах

Збірна Портуаглії просто жахливо оборонялася при стандартах. Ні, не жахливо – катастрофічно. Лише в першому таймі після подач з кутового Мехді Бенатья міг двічі забивати з метру, а ще два рази він міг забити після стандартів у другому. Загалом же, біля чужих воріт збірна Марокко мала як мінімум шість гольових моментів після подач зі стандартів – при чому найгостріший з них належав мініатюрному Юнесу Беланда, який виграв позиційну боротьбу й пробив головою в нижній кут.

Мехді Бенатья пробиває з кількох метрів після подачі зі стандарту на останніх хвилинах

Подібні проблеми збірної Португалії мають системний характер. У матчі проти Іспанії другий м’яч Дієго Кости прийшов після банального розіграшу штрафного – Іньєста подав, а Бускетс скинув під удар на форварда, проти якого ніхто не грав. Та й перший м’яч Дієго прийшов після дальнього закидання.

Марокко вибачило збірну Португалії, хоча при тому рівні фарту, який сьогодні мали захисники чемпіонів Європи, "атлаські леви" розгромили б фаворитів з непристойним рахунком. В 1/8 фіналу португальцям таку гру вже точно не пробачать.

Прев'ю ЧС-2018, група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран – все, що треба знати

ЧС-2018, група В, 2-й тур

Португалія – Марокко – 1:0

Гол: Роналду, 4