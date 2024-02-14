На 2-й хвилині м'яч побував у воротах українця, але судді зафіксували активний офсайд Хенрікса.

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"Позаду мене був гравець, який не торкнувся м'яча, але він мені завадив. Після виносу кулаками я виконую кілька кроків вперед і залишаюся вище, щоб міг зробити щось, якщо м’яч пролітатиме поруч. І тут лунає свисток про офсайд", – цитує Луніна Marca. З українцем згоден Тьєррі Анрі.

"Не зараховувати гол було правильним рішенням. Спершу я подумав, що це гол, але у повторі ви бачите, що це не так. Кажу це як гравець. Якщо ти у офсайді, то взагалі не втручайся. Луніну завадили, навіть якщо поштовх невеликий, але це офсайд", – заявив чемпіон світу та Європи.

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