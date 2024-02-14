На 2-й минуте мяч побывал в воротах украинца, но судьи зафиксировали активный офсайд Хенрикса.

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"Позади меня был игрок, который не коснулся мяча, но он мне помешал. После выноса кулаками я делаю несколько шагов вперед и остаюсь выше, чтобы мог сделать что-нибудь, если мяч будет пролетать рядом. И тут раздается свисток об офсайде", – цитирует Лунина Marca. С украинцем согласен Тьерри Анри.

"Не засчитывать гол было правильным решением. Сначала я подумал, что это гол, но в повторе вы видите, что это не так. Говорю это как игрок. Если ты в офсайде, то вообще не вмешивайся. Лунину помешали, даже если толчок небольшой, но это офсайд", – заявил чемпион мира и Европы.

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