Нападник Атлетіко Луїс Суарес "відзначився" однією з найбезглуздіших жовтих карток у своїй кар'єрі.

Зіркового уругвайця покарали за надмірну цікавість до роботи системи VAR під час матчу проти московського Локомотива.

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В середині першого тайму хавбек Атлетіко Ектор Еррера зіграв рукою у власному штрафному, і головний арбітр зустрічі Бенуа Бастьєн вирішив скористатися послугами відеоасистента. Суарес також побіг впритул до монітора, але судді це не сподобалося. Бастьєн виписав форварду "гірчичник", а Локомотив таки отримав право на пенальті.

Додамо, що перший тайм матчу завершився нічиєю 1:1. За Атлетіко відзначився Хіменес, а Міранчук реалізував "позначку" для Локомотива.

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