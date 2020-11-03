Нападающий Атлетико Луис Суарес "отличился" одной из самых нелепых желтых карточек в своей карьере.

Звездного уругвайца наказали за излишнее любопытство к работе системы VAR во время матча против московского Локомотива.

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В середине первого тайма хавбек Атлетико Эктор Эррера сыграл рукой в собственной штрафной, и главный арбитр встречи Бенуа Бастьен решил воспользоваться услугами видеоасистента. Суарес также побежал вплотную к монитору, но судье это не понравилось. Бастьен выписал форварду "горчичник", а Локомотив таки получил право на пенальти.

Добавим, что первый тайм матча завершился ничьей 1:1. За Атлетико отличился Хименес, а Миранчук реализовал "отметку" для Локомотива.

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