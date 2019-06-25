Копа Амеріка-2019: Кавані допоміг Уругваю здолати Чилі – обидві збірні вийшли у чвертьфінал

Відбулися завершальні матчі групового етапу Копа Амеріка-2019.

Копа Амеріка-2019. Група С, 3-й тур

Чилі – Уругвай – 0:1

Гол: Кавані, 82

Еквадор – Японія – 1:1

Голи: Мена, 35 – Накадзіма, 15

Збірна Уругваю обіграла національну команду Чилі з рахунком 1:0. Єдиний гол на 82-й хвилині забив нападник ПСЖ Едінсон Кавані після передачі Хонатана Родрігеса. Для 32-річного форварда цей гол став другим на турнірі.

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В іншому матчі групи С збірна Еквадору зіграла внічию з командою Японії – 1:1. Рахунок був відкритий на 17-й хвилині. Автором голу став японець Сьоя Накадзіма. На 35-й хвилині Анхель Мена зрівняв рахунок, встановивши підсумковий результат.

Уругвай, набравши 7 очок, фінішував на першому місці в турнірній таблиці групи C. Чилі (6) – на 2-му місці. Обидві команди вийшли у плей-офф. Японія (2) і Еквадор (1) залишають турнір.