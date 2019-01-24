Студентська збірна України стала фіналістом меморіалу Макарова

Відбулися матчі 1/2 фіналу 24-го щорічного турнірі пам'яті видатного українського гравця і тренера Олега Макарова.

Студентська збірна України перемогла київський Рубікон. Вирішальний гол був забитий на 90-й хвилині, в підсумку студенти перемогли з рахунком 2:1.

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Аналогічний результ був зафіксований у паралельному матчі, де вишгородський Діназ виявився сильнішим за столичний Штурм.

Відповідно, у фіналі зустрінуться студентська збірна України та Діназ. Команди вже зустрічалися між собою на груповому етапі, де зіграли внічию (0:0).

Участь у меморіалі Макарова для студентів є одним з етапів підготовки до Всесвітньої універсіади в Неаполі, яка відбудеться в липні.