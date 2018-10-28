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Степаненко: Шахтар забагато дозволив Манчестер Сіті, результат закономірний

24 жовтня 08:21 201 Читать на русском
Степаненко: Шахтар забагато дозволив Манчестер Сіті, результат закономірний
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився емоціями після поразки "гірників" від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

"Така гра й очікувалась, але ми забагато дозволили суперникові: були помилки, втрати м’яча. Команда з таким класом, як у Манчестер Сіті, відразу цим користується – йде вперед, вриваються футболісти, створюють моменти.

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Вважаю, вони перемогли заслужено і результат можна назвати закономірним. До того ж у нас були відсутні важливі гравці. Ми не скаржимось, але часом таке трапляється, коли випадають або йдуть досвідчені виконавці, які постійно виступали, а приходять молоді.

Ми бачили, скільки було втрат м’яча в першому таймі в простих ситуаціях. Це досвід, нервозність. Проте в жодному разі не можна вішати носа. Це Манчестер Сіті. Слід зробити висновки, працювати і йти далі, адже попереду ще три поєдинки. Нічого трагічного не сталося й нічого для нас не втрачено", – передає слова Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

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Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар - Манчестер Сіті
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