Степаненко: Шахтар забагато дозволив Манчестер Сіті, результат закономірний

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився емоціями після поразки "гірників" від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

"Така гра й очікувалась, але ми забагато дозволили суперникові: були помилки, втрати м’яча. Команда з таким класом, як у Манчестер Сіті, відразу цим користується – йде вперед, вриваються футболісти, створюють моменти.

Шахтар – Манчестер Сіті: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Вважаю, вони перемогли заслужено і результат можна назвати закономірним. До того ж у нас були відсутні важливі гравці. Ми не скаржимось, але часом таке трапляється, коли випадають або йдуть досвідчені виконавці, які постійно виступали, а приходять молоді.

Ми бачили, скільки було втрат м’яча в першому таймі в простих ситуаціях. Це досвід, нервозність. Проте в жодному разі не можна вішати носа. Це Манчестер Сіті. Слід зробити висновки, працювати і йти далі, адже попереду ще три поєдинки. Нічого трагічного не сталося й нічого для нас не втрачено", – передає слова Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу