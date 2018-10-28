Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар програв Манчестер Сіті у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 з рахунком 0:3. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Манчестер Сіті.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00 та завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 3:0.

Чемпіони Англії одразу ж захопили ініціативу та в середині тайму зуміли втілити свою перевагу у забиті м'ячі.

Манчестер Сіті розгромив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів на виїзді, але шанси залишаються

На 30-й хвилині рахунок ударом з льоту відкрив Давід Сілва, а за 5 хвилин після розіграшу кутового Ляпорт подвоїв перевагу Манчестер Сіті. Обидві команди мали ще декілька нагод, проте рахунок до перерви не змінився.

У другому таймі гості довели рахунок до розгромного. На 71-й хвилині після швидкої атаки Бернарду Сілва, який тільки з'явився на полі, ударом з лінії штрафної вразив ворота Пятова. М'яч ще й зачепив стійку, додавши голу ще більшого ефекту.

Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ман Сіті набирає 6 очок, у Ліона 5 пунктів. У Шахтаря залишаються 2 бали і не найвищі, але реальні шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Та й як мінімум за Лігу Європи поборотись можна – Хоффенхайм з двома очками десь поруч.

Ліга чемпіонів, 3-й тур. Група F

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Давід Сілва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Сілва, 71