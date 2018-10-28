Шахтар – Манчестер Сіті: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами після поразки від Манчестер Сіті в 3 турі групового раунду Ліги чемпіонів.

"Головне, що мені не сподобалося, – 3 пропущені голи. Ми намагалися добре грати, особливо в другому таймі. Втім, потрібно розуміти, що проти Манчестер Сіті продемонструвати хороший футбол важко. Враховуючи їхні командні дії та індивідуальний рівень гравців, ми не могли показати свою гру.

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Сьогодні було неймовірно складно. Навіть якби були Марлос і Тайсон – проти Манчестер Сіті все одно було б дуже важко грати. Не можу сказати, що з ними результат був би кращим. Ті футболісти, які вийшли на поле, старалися, повністю викладалися у грі. Деяким з них банально бракує досвіду, їм ще потрібно вдосконалюватися.

Перехід на гру з 5 захисниками? Тактичну схему я точно не змінюватиму. Потрібно робити висновки не по одному матчу. Ідея зіграти з 5 захисниками – цікава, але я навіть не задумувався, щоб використовувати її на постійній основі.

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Шанси на вихід далі? Наша ціль – вигравати в наступних матчах. Ми повинні жити поступово, йти крок за кроком, просто намагатися виграти кожну наступну гру. Рахувати шанси – це занадто складно і непотрібно.

Ісмаїлі? Медична служба зуміла поставити його на ноги. Йому стало краще, тому сьогодні він вийшов на поле.

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Дуже дякую вболівальникам, які сьогодні фантастично підтримували наших футболістів. Це було неймовірно. Передаю вдячність від всієї команди", – сказав Фонсека.