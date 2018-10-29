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Степаненко: Шахтер много позволил Манчестер Сити, результат закономерен

24 октября 08:21 156 Читати українською
Степаненко: Шахтер много позволил Манчестер Сити, результат закономерен
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился эмоциями после поражения "горняков" от Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Такая игра и ожидалась, но мы многое позволили сопернику: были ошибки, потери мяча. Команда с таким классом, как у Манчестер Сити, сразу этим пользуется – идет вперед, врываются футболисты, создают моменты.

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Считаю, они победили заслуженно и результат можно назвать закономерным. К тому же у нас отсутствовали важные игроки. Мы не жалуемся, но иногда такое случается, когда выпадают или уходят опытные исполнители, которые постоянно выступали, а приходят молодые.

Мы видели, сколько было потерь мяча в первом тайме в простых ситуациях. Это опыт, нервозность. Но ни в коем случае нельзя вешать нос. Это Манчестер Сити. Нужно сделать выводы, работать и идти дальше, ведь впереди еще три поединка. Ничего трагического не произошло и ничего для нас не потеряно", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, вчера Шахтер дома разгромного проиграл Манчестер Сити (0:3) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

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Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер - Манчестер Сити
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