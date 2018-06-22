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Став відомий календар АПЛ 2018/19

14 червня 11:30 1574 Читать на русском
Став відомий календар АПЛ 2018/19
Святкування чемпіонства Манчестер Сіті / Getty Images

АПЛ опублікувала календар сезону 2018/2019.

Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар сезону 2018/2019. Чемпіонат розпочнеться 11 серпня.

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Розклад 1 туру:

Арсенал – Манчестер Сіті

Борнмут – Кардіфф

Фулхем – Крістал Пелас

Хаддерсфілд – Челсі

Ліверпуль – Вест Хем

Манчестер Юнайтед – Лестер

Ньюкасл – Тоттенхем

Саутгемптон – Бернлі

Уотфорд – Брайтон

Вулверхемптон – Евертон

Повний календар можна переглянути за посиланням.

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