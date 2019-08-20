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Старрідж прибув у Туреччину для підписання контракту з Трабзонспором

16:21 102 Читать на русском
Старрідж прибув у Туреччину для підписання контракту з Трабзонспором
Даніель Старрідж / Getty Images

Екс-нападник Ліверпуля Даніель Старрідж невдовзі стане гравцем Трабзонспора.

Англійський нападник Даніель Старрідж прибув до Туреччини аби пройти медичний огляд та завершити свій перехід у Трабзонспор, повідомляє BBC.

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У минулому сезоні Старрідж провів 27 матчів у складі Ліверпуля в усіх турнірах, де забив 4 голи і віддав 2 гольові передачі. Крім того, англієць став переможцем Ліги чемпіонів.

У 29-річного форварда закінчився контракт з мерсисайдцями в липні 2019 року. Портал Transfermarkt.de оцінює нападника в 15 мільйонів євро.

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Даніель Старрідж Даніель Старрідж Трабзонспор Трабзонспор Туреччина Трансфери
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