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Старридж прибыл в Турцию для подписания контракта с Трабзонспором

16:21 34 Читати українською
Старридж прибыл в Турцию для подписания контракта с Трабзонспором
Даниэль Старридж / Getty Images

Экс-нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж вскоре станет игроком Трабзонспора.

Английский нападающий Даниэль Старридж прибыл в Турцию, чтобы пройти медицинский осмотр и завершить свой переход в Трабзонспор, сообщает BBC.

Монако отказался от предложения подписать Старриджа

В прошлом сезоне Старридж провел 27 матчей в составе Ливерпуля во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Кроме того, англичанин стал победителем Лиги чемпионов.

У 29-летнего форварда закончился контракт с мерсисайдцами в июле 2019 года. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро.

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Турция Трансферы Даниэль Старридж Даниэль Старридж Трабзонспор Трабзонспор
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