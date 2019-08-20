Старридж прибыл в Турцию для подписания контракта с Трабзонспором

Экс-нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж вскоре станет игроком Трабзонспора.

Английский нападающий Даниэль Старридж прибыл в Турцию, чтобы пройти медицинский осмотр и завершить свой переход в Трабзонспор, сообщает BBC.

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В прошлом сезоне Старридж провел 27 матчей в составе Ливерпуля во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Кроме того, англичанин стал победителем Лиги чемпионов.

У 29-летнего форварда закончился контракт с мерсисайдцами в июле 2019 года. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро.

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