Станьте першим українцем, який виграє джекпот Powerball у 199 млн доларів: розіграш у суботу
Тисячі українців прямо зараз заходять на сайт TheLotter.net, щоб придбати офіційні білети для участі в майбутньому тиражі лотереї Powerball.
Лотерея США Powerball – одна з найвідоміших лотерей світу, і не тільки тому що вона розігрує незбагненні грошові призи, але також тому що тисячі людей поза Сполучених Штатів беруть в ній участь онлайн, через сервіси з продажу лотерейних білетів.
Найближчий тираж, в якому буде розіграно 199 мільйонів доларів (це 5,3 мільярда гривень), в цю суботу, 31 липня, приваблює тисячі українців, які купують офіційні білети через сертифікований сайт TheLotter.net
Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв 1 мільйон доларів.
"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в 199 мільйонів доларів", – додає представник спецслужби theLotter.net , Адріан Коореманс.
- Джекпот Powerball досяг 199 млн доларів, це 5,3 мільярда гривень.
- Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
- Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Ось як це працює
"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях, – пояснює Коореманс. –Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
1. Зареєструйтеся на theLotter.net
2. Виберіть лотерею Powerball
3. Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)
4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми
5. Сплатіть покупку
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені, – каже Коореманс. – Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється в момент покупки білета".
Так, у нас були переможці з України!
"Хоча у нас досі ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net", – розповідає представник пресслужби сайту.
Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б 15 мільйонів доларів.
Найбільший в світі джекпот чекає вас
199 мільйонів доларів – найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.